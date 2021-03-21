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ABD-Rusya arasında 'katil' gerilimi: Washington-Moskova hattında kritik temas başladı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'katil' olarak nitelendirmesinin ardından Moskova'ya çağrılan Rusya'nın Washington Büyükelçisi başkente geldi.

SON DAKİKA: ABD-Rusya arasında 'katil' gerilimi: Washington-Moskova hattında kritik temas başladı! - Haberler
Washington-Moskova hattında kritik temas başladı!
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Reuters / HABERTURK.COM

ABD istihbaratının 2020 ABD Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi olduğuna ilişkin raporu yayımlamasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artmış, ABD Başkanı Biden verdiği röportajda Putin'in bedel ödeyeceğini ve bir katil olduğunu söylemişti.

Bu açıklamaların ardından Rusya, Washington'daki Büyükelçisini Moskova'ya çağırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, büyükelçisi Anatoly Antonov'u Rusya'nın ABD ile ilişkilerinin geleceğini tartışmak üzere Moskova'ya geri çağırdığını söylemişti.

WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ MOSKOVA'DA

Rus TASS haber ajansı, Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'un Moskova’ya geldiğini aktardı.

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Büyükelçisi Anatoly Antonov Moskova yolunda. Antonov, Rusya ve ABD ilişkilerinin düzeltilmesi konusundaki istişarelere katılacak" denildi.

Havalimanında açıklama yapan Antonov "Yapılacak çok işimiz var. Ancak iletişim kanallarının açık tutulmasının ABD'lilerin de önceliği olduğundan şüphem yok" dedi.

Her iki ülkede önceki açıklamalarında, çıkarları söz konusu olduğunda iş birliği yapacaklarını söylemişti.

BIDEN'DAN PUTIN'E 'KATİL' YORUMU

Biden, ocak ayı sonunda yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında Putin'e söz konusu iddiaların kanıtlanması durumunda buna karşılık verilebileceği konusunda uyardığını kaydetmişti. Putin'le uzun bir görüşme yaptıklarını aktaran Biden, "Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. Bunun gerçekleştiğini tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol dedim." ifadelerini kullandı.

"Yani Vladimir Putin'i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna Biden, "Evet." cevabını verirken, "Bedel ödeyecek, göreceksin." diye konuşmuştu.

PUTIN'DEN BIDEN'A TARTIŞMA DAVETİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Biden'ın ifadelerine ilişkin, "Ona sağlıklar dilerim" dedi. Putin, Biden'ın kendisi hakkındaki sözlerinin ABD'nin geçmiş ve mevcut sorunlarını yansıttığını söylemişti.

Biden'ı canlı yayında tartışmaya davet eden Putin, "Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmesi için davet etmek istiyorum, ancak tek bir şartla, bunu internet üzerinden canlı olarak yapacağız. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, doğrudan bir tartışmada. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Biden, Putin'in görüşme davetine, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim." dedi. Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği konusunda da, "Zamanı gelince bunları uygulayacağız." cevabını vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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