Beyaz Saray'dan "ilhak" iddiası 0:00 / 0:00

AA

Beyaz Saray, Rusya'nın Herson dahil Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlandığına dair ellerinde yeterli istihbaratın olduğunu açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, günlük basın toplantısında ABD'nin dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'HİLELİ REFERANDUM' İDDİASI

Kirby, "Rusya'nın Ukrayna'da daha çok toprağı ilhak etme niyetinde olduğuna dair elimizde yeterli kanıt, istihbarat ve kamuya açık bilgi var." ifadesini kullandı. AA'nın haberine göre; Kirby, Rusya'nın 2014'te Kırım'ın ilhakında izlediği yolu takip ettiğini belirterek bunun için Rusya'nın vekalet savaşları yapacağını ve "hileli bir referanduma" gidebileceğini söyledi.

ABD, GELECEK HAFTA UKRAYNA'YA YENİ YARDIM PAKETİNİ AÇIKLAYACAK

Rusya'nın Herson ve Zaporijya'nın yanı sıra Donetsk ve Luhansk hattını da ilhak edebileceğini belirten Kirby, "(İlhak olursa) Biz bunun cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kirby, ilhak durumunda Rusya'nın üzerindeki ekonomik baskıyı artıracaklarını ve yeni yaptırımlar getirebileceklerini kaydederek "Biden yönetimi gelecek hafta Ukrayna'ya yeni silah yardımlarını açıklayacak. Bu, Biden'ın göreve geldikten sonra Ukrayna'ya vereceği 16. askeri yardım paketi olacak. Bu pakette, Ukrayna ordusunun etkili bir şekilde kullandığı gelişmiş roket sistemleri ve roket cephanelikleri olacak." dedi.

İRAN'IN RUSYA'YA İHA SATIŞI

Geçen hafta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İran'ın Rusya'ya yüzlerce insansız hava aracı (İHA) vermeye hazırlandığına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Kirby, "Bu satışın olduğuna ilişkin henüz bir belirti yok." ifadesini kullandı.

Kirby, bu konudaki istihbaratlarına güvendiklerini belirterek "Bu, Putin'in savunma sanayisi bakımından ne derece umutsuz halde olduğunu ve aldığı birçok şey anlamında ne kadar dışa bağımlı olduğunun bir göstergesidir. Ancak İranlıların, ülke içinde İHA üretme kapasitesi var ve bunlar ölümcül olabiliyor. Bu durumu kendimiz Irak ve Suriye'de askerlerimize ve binalarımıza yönelik saldırılarda gördük. O yüzden bu konuyu yakından izliyor ve ciddiye alıyoruz." dedi.

"ABD'NİN HİNT-PASİFİK'TEKİ DONANMALARINI ÇEKME NİYETİ YOK"

Kirby, bir gazetecinin Hint-Pasifik bölgesindeki ABD donanma unsurlarına ilişkin sorusu üzerine, "ABD donanmasının yüzde 60'ı şu anda Hint Pasifik bölgesinin içinde ya da orada konuşlu. Buradaki varlığımızı azaltma gibi bir niyetimiz yok." ifadesini kullandı.

Kirby, 2023 için hazırlanan savunma bütçesinde de bu bölgeye ciddi bir fon ayrıldığını ifade etti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.