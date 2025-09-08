ABD Savunma Bakanı Porto Riko'da

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Karayipler bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çeşitli temas ve denetimlerde bulunmak üzere Porto Riko'ya gitti.

Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzales, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, havalimanında karşıladığı ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Caine'nin fotoğraflarını yayımladı.

Gonzalez, "Trump ve yönetimine, Porto Riko'nun ABD'nin ulusal güvenliği ve yarımküremizdeki uyuşturucu kartellerine karşı mücadelede sahip olduğu stratejik değeri takdir ettikleri için teşekkür ederiz." diye yazdı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uyuşturucu kartellerini kolladığını savunan Gonzalez, Amerikalıları ve Porto Riko'yu korumak için sınırları güvence altına alan ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele eden ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını desteklemekten gurur duyduğunu vurguladı.

ABD medyası, Hegseth ve Caine'nin herhangi bir resmi duyuru yapmadan Porto Riko'yu ziyaret ettiğini yazdı.

Trump yönetiminin Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerini hedef alan operasyonları artırmayı planladığı vurgulanan haberlerde, bu kapsamda Pentagon'un Porto Riko'yu askeri amaçla kullanmak istediği değerlendirmesi yapıldı.