ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler?

Burçak Orçun borcun@haberturk.com

ABD'nin 59. başkanlık seçimine saatler kala iki aday, mevcut ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasındaki yarışta ipi kimin göğüsleyeceği tartışılıyor. Anketler Demokrat Parti adayı eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın yarışı önde götürdüğünü ortaya koyarken, başkan Trump'ın 2016'da olduğu gibi bir sürpriz yapma olasılığı da göz ardı edilmiyor. Öte yandan ABD'deki sonucun Türkiye'yi nasıl etkileyeceği konusu da gündemin öne çıkan başlıklarından biri olarak dikkat çekiyor.

Seçimin ardından Türkiye'nin ABD için en önemli dış politika konularının başında geleceği bir gerçek. Son zamanlarda özellikle Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Dağlık Barabağ ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemleri gibi başlıklar, seçim sonrası iki ülke arasında öne çıkacak konuların başında geliyor. ABD seçimleri Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkiler? Trump mı yoksa Biden mı Türkiye için daha olumlu bir ihtimal? Küresel ekomoni için de önemli bir dönüm noktası olarak görülen ABD seçimleri Türkiye'nin ekonomisini nasıl etkiler? ABD seçimleri ile sonucunun Türkiye'ye siyasi ve ekonomik etkilerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu haberturk.com'a değerlendirdi...

"TRUMP YİNE SÜRPRİZ YAPABİLİR"

Pandemi sürecinin ABD'yi çok sarstığını ve bunun seçim sürecine de yansıdığını ifade eden Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ABD seçimlerinin sonuçlarına yönelik "Trump'ın 2016'daki sürprize benzer bir sürpriz yapabileceği görüşüne yakın duruyorum" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın pandemi sürecini çok kötü yönettiğini de belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu mektupla oy verme konusunda yaşanan ihtilaflara da dikkat çekti.

"ABD İMPARATORLUK MEKANİZMASIYLA İŞLEYEN BİR ÜLKEDİR"

ABD seçimlerinin bazılarının yorumladığı gibi çok önemli bir dönüm noktası olmadığına değinen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu "ABD'deki müesses nizam; yani lobiler, istihbarat örgütleri, uluslararası şirketlerin siyaset üzerindeki etkisi önemlidir" dedi. Hacısalihoğlu "Bir imparatorluk mekanizmasıyla, stratejisiyle işleyen bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla başkanlar önemsiz değillerdir ama rolleri sınırlı aktörlerdir" şeklinde konuştu.

"BIDEN SEÇİLİRSE TÜRKİYE'DE SAFLAR NETLEŞİR"

Prof. Dr. Hacısalihoğlu ABD seçimlerinin Türkiye açısından önemine de değindi. "Kör bir iyimserliğe gerek yok" diyen Hacısalihoğlu Trump'ın başkanlığı döneminde de Türkiye'nin; terör örgütlerine karşı mücadele, S-400 ya da fetö gibi konularda önemli anlaşmazlıklar yaşandığını ifade etti. Hacısalihoğlu "Hangi başkan olursa olsun bu konular yine gündeme getirilecek ama Biden olursa meselelerin daha uzlaşmaz bir zeminde yürüyeceğini söyleyebiliriz" dedi. Demokrat aday Joe Biden'ın seçilmesi durumunda Türkiye'de safların netleşeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu "Bu emperyalist saldırıya karşı kimin emperyalizm lafını ağzına alıp almadığını göreceğiz" dedi.

"YAPTIRIMLARA KARŞI MİLLİ SEFERBERLİK"

ABD seçimlerinin ekonomik etkileri de yine en fazla tartışılan konuların başında geliyor. Bu konuyu da değerlendiren Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu "Yaptırımlar sertleşirse büyük bir ekonomik milli seferberliğe gireceğiz, kenetleneceğiz. Türkiye üreten ülke olacak" ifadelerini kullandı. Hacısalihoğlu "Dolarla siyasete yön vermek isteyen o mekanizma bozulacak. Sermaye araçlarıyla bizi terbiye etmeye çalışan iklimden çıkmıştık yeniden bizi oraya çekmek isteyen anlayışa karşı da bu mücadeleyi vereceğiz. Bu emperyalizme karşı topyekun mücadeleyle mümkündür" şeklinde konuştu.