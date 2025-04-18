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        Haberler Dünya ABD Suriye'de 2 noktadan çekildi | Dış Haberler

        ABD Suriye'deki 2 noktadan çekildi

        ABD askerlerinin Suriye'deki sayısının azalacağına dair haberler çıkmasının ardından, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan 2 ABD askeri noktası boşaltıldı. 2 noktayı terk eden askerler diğer üslere çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:13 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:13
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        ABD Suriye'de 2 noktadan çekildi
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        ABD askerleri, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan 3 küçük askeri noktayı dün boşaltarak ana üslere çekildi.

        Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.

        ABD'nin Suriye'deki varlığı

        ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki birçok üssünden çekilerek petrol ve gaz sahaları çevresine yoğunlaşmıştı.

        ABD güçleri, halihazırda Fırat'ın doğusundaki Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinde AA'nın tespit ettiği 21 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

        Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD güçlerinin varlık gösterdiği bölgeler terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunuyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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