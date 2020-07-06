ABD tatbikat yaptı, Çin savaş gemileri izledi!

Reuters

ABD donanmasına ait iki uçak gemisi pek çok ülkenin egemenlik hakkının kesiştiği ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde tatbikat yaparken, Çin'e ait savaş gemileri tatbikat sırasında ABD gemilerinin görüş mesafesi içinde bulundu.

USS Nimitz uçak gemisinin komutanı Tuğamiral James Kirk, Reuters'a yaptığı açıklamada "Bizi gördüler, biz de onları gördük" dedi. Toplam 12,000 mürettebatı bulunan Nimitz ve ABD'ye ait diğer uçak gemisi USS Ronald Reagan 4 Temmuz'dan bu yana bölgede tatbikat yapıyor.

ABD donanması gücünü sergilemek için geçmişte de uçak gemilerini bölgeye göndermişti ancak bu yılki tatbikat ABD ile Çin arasındaki gerilimin artmakta olduğu bir döneme rastladı. ABD, Çin'in koronavirüs salgınına geç müdahale ettiği konusunda eleştirilerde bulunurken, Çin'i Güney Çin Denizi ve diğer bölgelerde egemenlik iddialarını ilerletmek için pandeminin yarattığı koşullardan faydalanmakla suçluyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin güç gösterisi yapmak amacıyla Güney Çin Denizi'ne kasten gemilerini gönderdiğini belirterek, ABD'yi bölgedeki ülkelerin arasını açmaya çalışmakla itham etti. Çin, yılda 3 trilyon dolarlık ticari geçişin olduğu doğal kaynak yönünden zengin Güney Çin Denizi'nin onda dokuzunda egemenlik iddia ediyor.

Denize kıyısı olan Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam'da deniz üzerinde egemenlik iddia ediyorlar. Çin denizde bulunan mercan adalarının doldurarak askeri üsler inşa etmesine karşılık bunu barışçıl amaçlarla yaptığını belirtiyor.