Rusya'nın ürettiği hava savunma sistemi S-400ABD'nin en önemli gündem maddelerinden birisi olmaya devam ediyor. Beyaz Saray ve Pentagon, sadece Türkiye'ye değil müttefiki olarak gördüğü tüm ülkelere S-400 almaması konusunda baskı uyguluyor. ABD, son olarak geçtiğimiz ekim ayında Rusya ile S-400 alımı için anlaşma imzalayan Hindistan'a medya aracılığıyla sert uyarılarda bulundu. Hint haber ajansı Press Trust'ın haberine göre Washington'da isminin yayımlanmaması koşuluyla açıklamalarda bulunan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Hindistan'ın S-400 sistemini alması durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin 'ciddi olarak etkileneceğini' belirtti.

TÜRKİYE'YE BAKIN

Söz konusu yetkili Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alması durumunda ABD'den yaptığı savunma alımlarının bir önemi olmayacağını vurguladı. S-400 alan ülkelere yaptırım uygulanabileceğini sözlerine ekledi. S-400 konusunda endişelerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan yetkili "Hindistan'da S-400 alımının ciddi bir sorun olmadığını düşünenler var. Bu kesinlikle doğru değil. NATO müttefikimiz Türkiye ile yaşadığımız ciddi sorunlara bakın. S-400 alımını tamamlarsa Hindistan'la da aynı endişelerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

'UÇAK SATMAYIZ' İMASI

Bunun yanında S-400 alması durumunda Türkiye'yi F35 programından çıkartma tehdidinde bulunan ABD benzer bir taktiği Hindistan'a karşı da uyguluyor. ABD ile Hindistan arasında savaş uçağı alımı konusunda görüşmelerin devam ettiğini hatırlatan yetkili "Uçak ve yüksek teknolojili sistem satışı konusunda görüşmeler devam ederken, Hindistan S-400 almaya karar verirse, görüşmelerin yönü değişir. Dünyada en çok ortak tatbikat yaptığımız ülke Hindistan. Ortak çıkarlarımızın artması askeri ekipmanlarımız arası uyumun artmasını beraberinde getirmeli" dedi.

EN DERİN İLİŞKİYİ KURMAK İSTİYORUZ

Press Trust ajansı muhabirinin söz konusu yetkiliye Hindistan'ın S-400 almaya karar vermesinin nedeninin, ABD'nin benzer sistemdeki teknolojileri Hindistan'la paylaşmaya yanaşmaması olduğunu hatırlatması üzerine yetkili "Çok etkin sistemlerimiz ve platfortmlarımız var. Gelin konuşalım. Bugün, 5 yıl önce satamayacağımız veya paylaşamayacağımız sistemleri paylaşacak noktadayız. Bugün alınacak kararlar gelecekteki ilişkilerin çerçevesini belirleyecektir. Biz Hindistan'la askeri alanda mümkün olan en derin, en yoğun ilişkiyi kurmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

İLK TESLİMAT GELECEK YIL

Hindistan ile Rusya arasında yapılan anlaşmaya göre, Hindistan S-400 sistemi için Rusya'ya 5.4 milyar dolar ödeyecek. Ekim 2020'de ilk teslimat yapılacak ve Nisan 2023'te son teslimat tamamlanmış olacak. ABD ise Hindistan'ın S-400 yerine kendi geliştirdiği Patriot füze sistemini kullanmasını istiyor. ABD geçtiğimiz yıl Rusya ve Hindistan arasında imzlanan anlaşma sonrası Hindistan'a bu mayıs ayında kadar kararından vazgeçmesi için süre tanımıştı. Bu sürenin dolmasıyla yaptırım uygulanması bekleniyordu. Ancak mayısın son günü itibarıyla Hindistan'a S-400 sebebiyle herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Bunun yanında bir başka ABD müttefiki ve Hindistan'la kurulduğundan beri gerilim yaşayan Pakistan da bu ülkenin S-400 almasına karşı çıkıyor. Pakistan hükümeti Hindistan'ın S-400 almasının bölgenin istikrarını bozacağını iddia ediyor.