ABD: Ukrayna ile görüşme için iletişim sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ve Gazze meselelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Witkoff, Ukrayna ile Suudi Arabistan'da bir görüşme olabileceğini ve bu konuda iletişimin sürdüğünü belirtti. Witkoff, Ukrayna'da barışın çerçevesinin çizilmesi için uğraş verdiklerini ifade etti.

Ukrayna konusunun yanı sıra Gazze meselesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Witkoff, Hamas ile ABD arasındaki iletişimin niteliğine değindi. Hamas'ın ABD ile ilişkisinde açık olmadığını belirten Witkoff, Hamas'a mesajlarının esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili olduğunu vurguladı.

ABD MEDYASI YAZMIŞTI

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, iki ülke yetkilileri, gelecek hafta çarşamba günü Riyad'da bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Daha önce ABD ile Rusya arasında Riyad'da yapılan görüşmelerin ardından bu sefer de ABD ve Ukrayna heyetlerinin barış sürecine ilişkin müzakereler için masaya oturması bekleniyor.

ABD heyetinde, Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un yer alacağı, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Özel Kalemi Andrei Yermak'ın liderlik edeceği bildirildi.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir