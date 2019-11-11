Associated Press (AP) haber ajansının ABD'de 2 yılı aşkın sürede tamamladığı araştırma, ülke genelinde binlerce barajın son derece kötü durumda olduğunu, bazılarının çökme tehlikesi bulunduğunu ortaya koydu.
Federal kayıtlar ve resmi raporlar üzerinde inceleme yapan AP, 44 eyalet ve Porto Riko'da toplam bin 688 barajda hasar tespit edildiğini vurguladı.
Stanford Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği Ulusal Baraj Performans Programı'na göre, son 40 yılda ABD'de bine yakın baraj çöktü. Yaşanan su baskınlarında 34 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi de evsiz kaldı.
Haberde ABD genelinde barajların yaş ortalamasının 50'yi geçtiği belirtildi.
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