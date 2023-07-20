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        Haberler Sağlık ABD yönetimi, Wuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımı askıya aldı

        ABD yönetimi, Wuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımı askıya aldı

        ABD yönetimi, Covid-19 salgınının çıkış noktası olduğu öne sürülen Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımları askıya aldığını bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 15:34
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        ABD yönetimi, Wuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımı askıya aldı
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        ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), Wuhan Viroloji Enstitüsüne yapılan yardımların askıya alındığını açıkladı.

        The Hill'in haberine göre, HHS'nin hazırladığı notta, Viroloji Enstitüsünün gerekli belgeleri teslim etmediği ve ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) güvenlikle alakalı sorularına yanıt vermediği kaydedildi.

        Notta, Viroloji Enstitüsünün "NIH'nın biyogüvenlik protokollerinin ihlal edilmiş olabileceği" ve bu durumun hala sürüyor olma ihtimali olduğu belirtilerek, "Bu sebepten dolayı, olası bir sağlık riskini azaltmak için Viroloji Enstitüsüne yardımların derhal askıya alınması gerektiğine karar verdik" ifadesi kullanıldı.

        WUHAN VİROLOJİ ENSTİTÜSÜ HAKKINDAKİ İDDİALAR

        2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan Wuhan Viroloji Laboratuvarı, Covid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.

        ABD Temsilciler Meclisi Covid-19 Salgını Soruşturma Alt Komitesi, Covid-19'un ABD'nin fonlarıyla bu enstitüde üretildiğini savunuyor.

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