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        Haberler Dünya ABD’de kıyıya vuran dev deniz canlısının yeni keşfedilen bir tür olduğu açıklandı | Dış Haberler

        ABD'de kıyıya vuran dev deniz canlısının yeni keşfedilen bir tür olduğu açıklandı

        ABD'nin Oregon eyaletinde kıyıya vuran dev deniz canlısının daha önce keşfedilen bir tür olan 'güneş balığı' değil, 'kapüşonlu güneş balığı' olduğu açıklandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:41 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:41
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        ABD’de 3 Haziran’da Oregon eyaletinin Seaside bölgesinde kıyıya vuran dev deniz canlısının daha önce keşfedilen fakat nadir görülen ‘güneş balığı’ türünün farklı bir cinsi olan ‘kapüşonlu güneş balığı’ olduğu açıklandı.

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        Yetkililer yaptıkları açıklamada, “Güneş balığını duymuşsunuzdur, peki kapüşonlu güneş balığını duydunuz mu?

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        3 Haziran'da Oregon'un Seaside kentinin hemen kuzeyindeki sahilde 7.3 metrelik (221 cm) bir güneş balığı kıyıya vurdu. Bu balıkla ilgili haberlerin Yeni Zelanda'da yaşayan bir araştırmacı olan Mariann Nyegaard'a ulaşması uzun sürmedi.

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        Gördüğü fotoğraflar bunun sıradan bir okyanus güneş balığı (Mola mola) değil, çok aşina olduğu farklı bir tür olan kapüşonlu güneş balığı (Mola tecta) olabileceğini gösteriyordu.

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        Başlangıçta sadece güney yarımkürenin ılıman sularında yaşadığı düşünülen bu canlı, yakın zamanda birkaç tanesinin Kaliforniya'da ve bir tanesinin de Alaska'nın kuzeyinde kıyıya vurmasıyla araştırılmaya başlandı” dedi.

        Yetkili ekipler, kapüşonlu güneş balığının hala sahilde olduğunu ve akbabaların sert derisini delmesinin zor olması nedeniyle haftalarca orada kalabileceğini söyledi.

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