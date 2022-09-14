ABD’de tecavüzle suçladığı adamı öldüren kıza denetimli serbestlik

BBC

ABD’de 15 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini söylediği adamı bıçaklayarak öldüren bir kıza beş yıllık denetimli serbestlik verildi.

Bugün 17 yaşında olan Pieper Lewis, Iowa’da öldürdüğü adamın ailesine de 150 bin dolar ödeyecek.

Lewis geçen yıl taksirle adam öldürme ve kasten yaralama suçlarını işlediğini kabul etmişti.

Bu iki suçun da 10’ar yıla kadar cezası var.

Bu yüzden Lewis denetimli serbestlik koşullarını ihlal ederse 20 yıla kadar hapis yatabilir.

Dün açıklanan karara göre gencin kendisine tesis edilmiş özel bir konutta yaşaması ve takip cihazı takması gerekecek.

Hükmü açıklayan yargıç David M. Porter “Önümüzdeki beş yıl boyunca seni rahatsız eden pek çok kural olacak, biliyorum… Ama unutma, bu istediğin ikinci şans. Bir üçüncüsü olmayacak” dedi.

Lewis 2020’de istismara uğradığı ailesinin evinden kaçmış, sokaklarda yaşarken bir adam onu evine alıp başkalarına seks için pazarlamaya başlamıştı.

Lewis o kişilerden birinin de 37 yaşındaki Brooks olduğunu, kendisine defalarca tecavüz ettiğini söylemişti.

Lewis Brooks’u 30’dan fazla bıçak darbesiyle öldürmüştü.

Mahkemedeki ifadesinde ise “Bir kişinin canını aldım. O günkü niyetim bir insan öldürmek değildi. Fakat kendimi güvende hissetmiyordum, tehlike altındaydım ve bu yüzden böyle davrandım. Tabii ki bu işlediğim suçu da değiştirmiyor” demişti.

Duruşmada savcı da Lewis’in tecavüze uğradığına dair beyanına itiraz etmedi.

Fakat savcı, Brooks’un cinayet anında uyumakta olduğunu ve bu yüzden bir tehdit oluşturmadığını savundu.

ABD’de onlarca eyalet, seks ticaretine maruz kalmış kişilere yargı karşısında bazı özel haklar tanınıyor.