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ABD’den THY, Atlas Air ve Boeing işbirliğiyle Türkiye'deki deprem bölgesine 60 tonluk yardım gönderildi

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinin, Türk Hava Yolları (THY) ile koordine ettiği ve Atlas Air’in ücretsiz uçak, Boeing’in de ücretsiz yakıt sağladığı 60 tonluk yardım, Türkiye'de deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan yola çıktı.

ABD’den THY, Atlas Air ve Boeing işbirliğiyle Türkiye'deki deprem bölgesine 60 tonluk yardım gönderildi
AA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olup toplam 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu bölgelere yurt dışından yapılan yardımlar hız kesmiyor.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, THY ile koordinasyon içinde Türkiye'ye yeni bir yardım kargosu gönderdi.

45 paletlik 60 ton yardım malzemesi, Atlas Air’in ücretsiz uçak sağladığı, Boeing’in ise yakıt masraflarını üstlendiği 747-8 tipi uçakla İncirlik Üssü'ne gönderildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Sinan Ertay, AA muhabirine, yardımların başta Türk-Amerikan toplumu olmak üzere, Amerikan toplumunun tüm kesimlerinden gelmeye devam ettiğini söyledi.

Katkı sağlayan herkese teşekkür eden Ertay, Atlas Air, THY ve Boeing işbirliğinde yaklaşık 60 ton yardımı İncirlik’e uğurladıklarını kaydetti.

Gönderilen yardımlar arasında battaniye, kışlık malzeme, çadır ve ilk aşamada ihtiyaç duyulan malzemeler olduğunu anlatan Ertay, yardımların ayıklanması ve paketlenmesinde Türk diplomatik misyonlarının çalışanlarının yanı sıra çok sayıda gönüllünün emeğinin olduğunu vurguladı.

Ertay, “Daha önce de hava yoluyla yardım gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz. Elimizde daha yardım malzemesi var. Amerika’nın her yerinden gelen yardımları uçaklarla Türkiye’ye ulaştırıyoruz.” dedi.

Bugünkü uçuşun yakıtının, Boeing tarafından ücretsiz sağlandığını belirten Ertay, burada büyük bir işbirliğinin söz konusu olduğunun altını çizdi.

Atlas Air’den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada “Atlas Air Worldwide Holding'in (Nasdaq: AAWW) bir yan kuruluşu olan Atlas Air, bugün Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için tonlarca insani yardım malzemesini taşıyan bir Atlas Air 747-8F'nin Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan kalktığını duyurdu.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Atlas Air’in, uçak ve mürettebat sağladığı ve THY'nin ise giysi, ayakkabı, tıbbi malzeme ve diğer temel ihtiyaçları paketlediği kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Atlas Air Worldwide Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı ve CEO'su John Dietrich, “Türk Hava Yolları ile ortaklığımız sayesinde, kritik malzemeleri en çok ihtiyaç duyulan bu bölgeye ulaştırmak için hava taşımacılığı kapasitemizle katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AP

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