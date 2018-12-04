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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığının geçen hafta, Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye için yapılan Astana görüşmelerinin başarısız olduğu söylemini tekrarlayarak "Artık Astana'nın fişini çekme vakti." dedi.
Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'ye ilişkin İngiltere, Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Astana toplantısında özellikle Suriye Anayasa Komisyonu üyelerinin belirlenemediğini belirten Jeffrey, ABD'nin Astana görüşmelerine bizzat katılmasa da desteklediğini fakat gelinen noktada sürecin artık sona geldiğini ileri sürdü.
Türkiye'nin Suriye Anayasa Komisyonu üyeleri konusunda Rusya ve İran'ın verdiği isimleri kabul etmediğine de atıfta bulunan Jeffrey, "Artık Astana'nın fişini çekme vakti" ifadesini kullanarak Suriye'deki siyasal bir çözüm için Cenevre'nin takip edilmesi gerektiğini belirtti.
MÜNBİÇ'TEN 50 GRUP AYRILDI İDDİASI
Jeffrey, AA muhabirinin Türkiye ve ABD arasında çizilen Münbiç Yol Haritası gereğince bölgeyi terk etmesi gereken YPG/PYD terör örgütü üyelerinin bir kısmının hala Münbiç'te bulunduğu ve Türk askerlerine tehdit oluşturduğuna yönelik bir soruya ise bölgedeki gelişmeleri bizzat gözlemlediğini ve şu ana dek bölgeden 50 grubun ayrıldığını açıkladı.
Özel temsilci, bölgeden Türk askerlerine herhangi bir saldırı yapılmaması için ABD güçlerinin bölgede bulunduğunu ileri sürerek söz konusu bölgelerin güvenli ve istikrarlı olduğunu savundu.
Bunun ardından YPG/PYD yetkilileriyle görüşüp görüşmediği sorulan Jeffrey, “İşimi yapmak için kiminle görüşmem gerekirse görüşüyorum.” dedi.
"SURİYE'DEKİ KÜRT VE ARAPLARLA SİYASİ BİR GÜNDEMİMİZ YOK"
Öte yandan, ABD'nin Suriye'deki Kürtlerle nasıl bir politikaya sahip olduğu sorulan Jeffrey, ABD'nin ülkedeki tek amacının DEAŞ'ı yenmek ve sorunlara siyasi bir çözüm oluşturmak olduğunu belirtti.
Jeffrey, "Bizim Suriye'deki Kürt ve Araplara yönelik herhangi bir siyasi gündemimiz yok. BM siyasi sürecini kabul eden her grupla çalışırız. Suriye’nin komşularına yönelik tehdit oluşturmayan ve teröre destek vermeyen gruplarlar çalışırız.” değerlendirmesinde bulundu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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