Abdulkadir Parmak'ın oynaması zor

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Kadro dışı bırakılan Pereira´nın yanı sıra sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür antrenmanda yer almadı. Abdulkadir Parmak ise takımdan ayrı çalıştı.

PARMAK İÇİN SON KARAR VERİLECEK

Trabzonspor´da son yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak çalışan Abdulkadir Parmak´ın Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağına, yapılacak son değerlendirmenin ardından karar verilecek.

Baker´in de cezası nedeniyle oynayamayacağı karşılaşmada bordo-mavililerde orta sahada alternatif sorunu yaşanırken, sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak´ın da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın, bu maçta orta sahayı Berat, Flavio ve Kamil Ahmet´ten oluşturabileceği, ayrıca kadroya altyapıdan bazı isimleri de dahil edebileceği kaydedildi.

Trabzonspor, yarın saat 16.00´da Eryaman Stadyumu´nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.