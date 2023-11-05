HPV aşısı için ideal zaman nedir? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, rahim ağzı kanserlerinin yüzde 95'inden sorumlu olan HPV'den korunmak için HPV aşısının çocukluk yaşlarında yapılması gerektiğini söyledi. Seçkin, çeşitli kanserlere sebep olan HPV'ye karşı hem kız hem de erkek çocuklarının aşılanmasını önerdi

HPV (İnsan papilloma virüsü) genellikle belirti göstermeyen ve kendiliğinden geçen; ancak bazen kanser gibi ciddi hastalıklara neden olabilen yaygın bir enfeksiyondur. Yaklaşık tüm genital siğil ve rahim ağzı kanseri vakalarından sorumlu olan HPV, anal kanser, vajinal kanser, vulva kanseri, penis kanseri ve orofarengeal kanserlere (dil tabanı ve bademcikler dahil olmak üzere boğazın arka kısmındaki kanserler) de yol açıyor.

HPV ÇEŞİTLİ KANSERLERE YOL AÇIYOR

HPV'nin 100'den fazla çeşidi olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "HPV deri ve mukozaları tutar. Kansere yol açan tip 16 ve 18'dir. Siğil, ülser, papillom, genital ve anal bölge, ağız içi-çevresi ve normal ciltte de çeşitli siğillere yol açar. Bazıları hiçbir bulgu vermezken, hücrelerin DNA'sında değişiklik yaparak seneler sonra kanser şeklinde karşımıza gelmektedir" dedi.

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Dr. Seçkin'e göre, virüs alındıktan 3-8 hafta ile 8 ay sonrasına kadar bulgu verebiliyor. HPV enfeksiyonu genellikle herhangi bir belirti vermiyor; ancak HPV’nin siğil yapan tipleri genellikle genital siğil şeklinde kendini gösteriyor. HPV, cilt kısmında siğillere, karnabahara benzer birtakım kabarıklıklara sebep olur. Rahim ağzında kızarıklıklara neden olabilir.

KADINLARDA RAHİM AĞZI KANSERİNE YOL AÇIYOR

HPV'nin kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olduğunu aktaran Dr. Seçkin, "Rahim ağzı kanseri kadınlarda kanserden ölümün ikinci etkenidir. Dünyada her yıl 600 bin kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor, yarısı da aynı kanserden hayatını kaybediyor. HPV, rahim ağzı kanserlerinin yüzde 95’inden sorumlu olsa da anal kanser, tüm ağız içi, sinüs, yemek borusu ve gırtlak kanserlerinden sorumlu. Ayrıca akciğer kanseri de yapabiliyor. Aslında bu virüs sigara-alkol tüketimi, güneşe maruz kalma, bağışıklığı düşüren örneğin, folik asit eksikliği gibi durumlarda kansere yol açmaktadırlar" diye konuştu.

AŞI ERKEN YAŞTA BAŞLAMALI

HPV'nin hastaların yüzde 50’sinde 15-24 yaş aralığında görüldüğünü kaydeden Dr. Seçkin, "Bu nedenle HPV aşılanması oldukça erken yaşta başlamalıdır. HPV, yalnızca insanlarda olan bir virüstür. İnsandan insana (cinsel yolla) ya da çeşitli eşyalardan, nesnelerden insanlara bulaşır. Virüs aylarca insan vücudu dışında yüzeylerde canlı kalabilmektedir. Mesela ayakta siğili olanlar bastıkları zemine yayılan virüsü çıplak ayakla dolaşanlara bulaştırabilir" dedi.

Dr. Seçkin, çeşitli kanserlere yol açan HPV'den korunmak için hem kız hem de erkek çocuklarına mutlaka HPV aşısı yapılmasını ve aşıda ideal yaşın 9-10 olduğunu söyledi.

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