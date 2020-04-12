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Koronavirüs tedbirleri kapsamında halk uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkmazken, çevrede kimselerin olmamasından dolayı sokaktaki hayvanlar da açlıkla mücadele etmeye başladı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar da, aç kalan güvercinleri ve sokak hayvanlarını polis ekipleri ile birlikte besledi.

Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alınan COVİD 19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulandığı bugünlerde sokak hayvanlarının beslenmesi için ekiplere talimatlar verdiğini belirten Emniyet Müdürü Onar, "Onların aç kalmasına gönlümüz razı olmaz. Bu zor günlerde onlara bakacağız" dedi.

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