Uzun süre aç kalmak sinirlenmeye sebep olur mu? Aç olduğumuzda neden öfkeleniriz?
Hayat hızlı bir tempo içerisinde akıp gitmektedir. Bu hengame içerisinde çoğu zaman yemek yemeyi bile unutabiliyoruz. Öğünlerimizi atlıyor, uzun süreli açlıklar yaşayabiliyoruz. Uzun süren açlıklar ise sinirlerimizi germeye ve öfkelenmemize neden olabiliyor. Peki, aç kaldığımızda neden öfkeleniriz? Detaylar haberimizde...
Karnınız aç olduğunda hiç öfkeden kendinizi kaybettiğiniz oldu mu? Ya da birisinin açken size karşı sinirlendiğine şahit oldunuz mu? Eğer bunlardan en az birini yaşadıysanız, aç ve sinirli yani İngilizce terimle “hangry” sorunu ile karşılaşmışsınız demektir.
Aç olduğumuzda neden öfkeleniriz?
Hanger uydurulmuş bir şey gibi gelebilir, ancak araştırmalar bunun çok gerçek bir sorun olduğunu gösteriyor. Kuzey Carolina Üniversitesi araştırmacıları, insanların aç olduklarında olumsuz bir zihniyete sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldular. Psikoloji ve sinirbilim profesör yardımcısı Dr. Kristin Lindquist ve ekibi, bir dizi test aracılığıyla insanları bilgisayar sorunları gibi biraz can sıkıcı durumlarla karşı karşıya bıraktı.
Aç insanlar daha fazla sinirleniyor ve daha sonra olumsuz geri bildirimde bulunma olasılıkları daha yüksek oluyor. Bu da açlığın sinir bozucu deneyimlere karşı daha fazla öfkelenmenize neden olabileceğini gösteriyor.
Kan şekeri seviyeleri
Sinirli olmamızın nedenlerinden biri, yemek yememenin kan şekeri seviyelerimizi etkileyebilmesidir. Dietitian Fit'te kayıtlı diyetisyen olan Reema Patel, "Çok acıktığımızda ve bir süredir düzgün bir şekilde yemek yemediğimizde, kanımızdaki şeker (glikoz) seviyeleri düşebilir" diyor.
"Eğer oldukça düşerse, bu adrenalin ve kortizol hormonlarının salgılanmasına yol açabilir. Bunlar kan şekerimizi yükseltmeye yardımcı olur, ancak aynı zamanda bizi normalden biraz daha sinirli hale getirebilir; bu yüzden o açlık hissini yaşayabiliriz."
Beyin fonksiyonu
Ayrıca, düşük kan şekeri, dürtülerimizi kontrol etmemize ve davranışlarımızı düzenlememize yardımcı olan yüksek beyin fonksiyonlarını da etkileyebilir.
Öfke, aç olduğumuzda beyne salgılanan nöropeptid Y gibi beyin kimyasalları nedeniyle açlıkla da bağlantılıdır. Ancak öfke veya saldırganlığı düzenlemeye de yardımcı olur.
Açlıktan sinirlenmemek için ne yapmalısınız?
Açken sinirlenmek geçici bir sorun gibi görünse de araştırmalar bunun kişisel ilişkiler üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Ancak açlığınızı bastırmak için atabileceğiniz adımlar var.
Düzenli beslenin
Yemek yemek için öğünler arasında çok uzun süre beklememeye çalışın. Daha düzenli öğün düzenleri kan şekerimizdeki düşüşleri azaltmamıza yardımcı olabilir, bu da açlık hissiyatını önleyebilir, diyor Patel.
Evden dışarı çıkacaksanız yanınızda hazır bir atıştırmalık bulundurun, böylece kendinizi aç hissettiğinizde ama yakında düzgün bir yemek yiyemeyeceğinizi bildiğinizde bunu yiyebilirsiniz. Bir avuç fındık ve bir parça meyve gibi bir şey işe yarayabilir.
Şekeri azaltın
Şeker düşmesine neden olabilecek abur cuburlardan uzak durmaya çalışın. Besin açısından zengin, yüksek lifli yiyecekler kan şekerinizi dengede tutabilir ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilir.
Patel, "Şeker ilaveli aşırı işlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak, kan şekerinin ani yükselmesini ve sonrasında düşmesini önlemeye yardımcı olabilir; bu da ruh halimizi etkileyebilir" diyor.
Tam tahıllı gıdalar tüketin
Patel, "Kahverengi pirinç veya makarna gibi tam tahıllı karbonhidratlara ve sebzelerden, meyvelerden, bakliyatlardan, fasulyelerden ve proteinli besin kaynaklarından gelen liflere odaklanın," diyor. "Bu besinler enerji ve kan şekeri seviyelerini daha stabil tutar, bu da genel olarak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Bunun nedeni, vücudumuzun sindirmek için parçalanmasının daha uzun sürmesi ve kan şekerindeki ani yükselmeleri azaltmasıdır.
"Lif ayrıca sindirimi ve mide boşalmasını yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmamıza yardımcı olur; ayrıca sağlığımız ve refahımız için birçok başka harika faydaya sahiptir," diye ekliyor.
Duygularınıza dikkat edin
Kuzey Carolina Üniversitesi'nin araştırmasına göre, aç insanların nasıl hissettiklerini ve değişikliklerin etkisini anlamaları, açlık sendromuna yakalanma olasılıklarını azaltabilir.
Duygusal öz farkındalık bir kişilik özelliği olabilir, ancak aynı zamanda farkındalık gibi tekniklerle öğrenilebilecek bir şeydir. Ayrıca, aç veya sinirli hissetme olasılığınızın daha yüksek olduğu zamanları not etmek de yardımcı olabilir; böylece elinizde atıştırmalıklar bulundurabilirsiniz.
Kaynak: Patient