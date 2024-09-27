Tam tahıllı gıdalar tüketin

Patel, "Kahverengi pirinç veya makarna gibi tam tahıllı karbonhidratlara ve sebzelerden, meyvelerden, bakliyatlardan, fasulyelerden ve proteinli besin kaynaklarından gelen liflere odaklanın," diyor. "Bu besinler enerji ve kan şekeri seviyelerini daha stabil tutar, bu da genel olarak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Bunun nedeni, vücudumuzun sindirmek için parçalanmasının daha uzun sürmesi ve kan şekerindeki ani yükselmeleri azaltmasıdır.