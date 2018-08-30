AC Milan - Roma maçı öncesi rakamlar

AC Milan ve Roma, 31 Ağustos 2018 Cuma günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Ev sahibi AC Milan, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Roma, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 103 kodlu maçı oynayanlar; AC Milan galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Roma galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

AC Milan son haftadaki Napoli müsabasında 2-1 yenildi.

Roma ise Lazio karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Roma, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Roma 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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