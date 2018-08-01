Academia Cantolao - Alianza Lima maçı rakamları

Peru Premier Lig Apertura maçında Academia Cantolao ile Alianza Lima, 02 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 04:00. Academia Cantolao 9 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Alianza Lima 15 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Academia Cantolao, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Alianza Lima, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 485 kodlu maçı oynayanlar; Academia Cantolao galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Alianza Lima galibiyet oranı 0.00.

Academia Cantolao önceki hafta Sport Rosario mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Alianza Lima ise Juan Aurich maçında 2-0 yenildi.

Academia Cantolao, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 6 gol yedi.

Alianza Lima, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Alianza Lima, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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