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        Haberler Gündem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 23:45 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:47
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        Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

        Bakan Güler, görüşmede Austin'e Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.

        Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.

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