Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi

        Son dakika haberi Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarında 30 terör hedefinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 23:59 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarında 30 terör hedefinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu:

        Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili açıklama

        PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi'ndeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 5 Ekim 2023 saat 23.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir.

        İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

        Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

        Bu harekât sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Üçüncü gol geldi!
        Üçüncü gol geldi!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        "Hayal kırıklığı"
        "Hayal kırıklığı"
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Kartal tepetaklak!
        Kartal tepetaklak!
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu