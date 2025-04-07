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        Haberler Magazin Açelya Akkoyun, halk pazarında - Magazin haberleri

        Açelya Akkoyun, halk pazarında

        Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, halk pazarına gitti. Akkoyun, o anları sosyal medya sayfasında yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:27
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        Ünlü oyuncu halk pazarında
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        Bir döneme damgasını vuran dizilerde rol alan Açelya Akkoyun, halk pazarına gitti.

        Duygularına dile getiren Açelya Akkoyun, paylaştığı fotoğraflarına şu notu düştü;

        "Pazar alışverişi benim için hayatın neşesidir. Üretenin, ürününü sahiplenmiş bir insanın elinden; sevgiyle alışveriş yapabilme dürtüsü… Daha sonra bu sevgiyle gelen ürünlerin, kendi ellerimizle hazırladığımız yemeklere ve sevdiklerimizle paylaştığımız sofralara dönüşmesi, yaşamın en temel alışkanlıklarından biri olur. Bu yolculuk yalnızca midenin değil, ruhun da doyduğu; paylaşılan anların kalpleri ısıttığı, insan olmanın en saf ve gerçek ifadesidir. Hayat, belki de bu basit alışkanlıklarla birlikte var olmanın ve sevginin en derin anlamında gizlidir. Sevgiler."

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        #Açelya Akkoyun
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