‘Açık İlişki’ seyirciyle buluştu

Birçok özel prodüksiyonlu oyuna imza atan DasDas, Dario Fo ve Franca Rame ikilisinin eşsiz kadın oyunları serisinden biri olan ‘Açık İlişki’ ile yeni tiyatro sezonuna hızlı bir giriş yaptı. 5 Eylül Cuma günü ilk kez tiyatroseverlerin karşısına çıkan oyun için Binnur Kaya ve Mert Fırat tiyatro sahnesinde buluşurken iki isim aynı zamanda oyunun uyarlamasını, yönetmenliğini ve tasarımını da beraber üstlendi.

Biletleri günler öncesinde tükenen oyunun prömiyerinde iki oyuncuyu, Melisa Sözen, Didem Balçın, Ecem Erkek, Taro Emir Tekin, Onur Dilber, İdil Fırat, Cem Karcı gibi ünlü isimler de yalnız bırakmazken oyun bitiminde tüm salon uzun süre ikiliyi ayakta alkışladı.

Açık evlilik kavramı üstünden ilerleyen oyunun müziklerini Persenk yaparken dekor ve ışık tasarımında da Cem Yılmazer’in imzası bulunuyor. Dario Fo ve eşi Franca Rame tarafından 1983 yılında yazılmış bir komedi-satira olan oyunun Türkçe çevrisi ise usta isim Füsun Demirel’e ait.

Evlilik kurumundaki kadın-erkek eşitsizliği, cinsiyet rolleri, ilişkilerde yaşanan çifte standartlar alaycı ve eğlenceli bir dille eleştiren oyunun Eylül biletleri çıktığı gibi tükenirken Ekim ayı biletleri de çok yakında mobilet ve biletinial'da satışa açılacak.