CANLI | Türkiye - İtalya | Filenin Sultanları tarih yazmak için parkede!

SALON: Huamark Spor Salonu Bangkok

SAAT: 15.30

YAYIN: TRT 1

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

İTALYA'NIN FİNAL YOLCULUĞU

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B grubu'nda Belçika, Küba ve Slovakya ile mücadele eden İtalya grupta üç maçı da kazanarak lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda Almanya'yı 3-0, Çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup eden İtalya yarı finalde Brezilya ile eşleşti. Brezilya karşısında ilk seti kaybeden İtalya ikinci seti kazandı. Brezilya final isteğini üçüncü sette belli etti ve bu seti de 30-28 kazanmasını bildi ve setlerde 2-1 öne geçti. İtalya 4. seti 25-22 kazanarak setlerde durumu eşitledi. Karar setinde ise kıran kırana mücadeleyi 15-13'lük skorla kazanarak adını finale yazdıran takım İtalya oldu.

SANTARELLI İKİNCİ KEZ FİNALDE

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde Türkiye, Japonya'yı eleyerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Santarelli ise daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele edip, altın madalyanın sahibi olmuştu.

Tecrübeli başantrenörün, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde, altın madalyası bulunuyor.