AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI

MEB, AÖL öğrencilerinin mezun olması için bazı şartlar sunuyor;

-18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders almak zorunda,

-Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

-Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

-Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

-En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.