Polis gözaltına aldı

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık meslek lisesi öğrencisi Ç.A. (17) ile Ü.N.Ü.(19) bir süre önce Instagram üzerinden canlı yayın yaparken birbirlerinin canlı yayınını sabote etme yüzünden sosyal medya üzerinden tartışıp kavga etti.

STAJ YAPTIĞI HASTANEYE ÇAĞIRDI

İHA'nın haberine göre, kız öğrencilerden Ü.N.Ü. diğer öğrenciye sosyal medyadan mesaj göndererek nerede olduğunu söyleyip yanına gelmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine Ç.A. da Yüreğir Devlet Hastanesi'nde staj yaptığını yazarak "Gel burada görüşelim" dedi. Bir süre sonra Ü.N.Ü. hastanenin acil servisine geldi.

NEŞTERLE YARALADI

Kız öğrenciler burada tartışmaya başladı. Kız öğrencilerin tartışması kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ü.N.Ü., Ç.A.'ya tokat attı. Bunun üzerine Ç.A. yanında bulunan neşteri çıkartarak Ü.N.Ü.'nün yüzünü, elini ve vücudunun değişik yerlerini kesti. Daha sonra da olay yerinden kaçtı. Ü.N.Ü.'ye ise acil serviste müdahale edildi. Yaralanan Ü.N.Ü. daha sonra da Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ç.A. ise polis merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kız öğrencinin yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Burada ifadesi alınan kız çocuğu daha sonra adliyeye sevk edildi.



