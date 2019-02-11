Geçtiğimiz günlerde füturistik bir tasarım ile hiçbir fiziksel tuşa ve girişe sahip olmayan Apex 2019’u duyuran Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, bir başka yeni cihazının tanıtım tarihini verdi. Bollywood'un popüler yıldızlarından Aamir Khan'ın oynadığı Vivo V15 Pro reklamlarına göre Vivo’nun yeni modeli 20 Şubat’ta tanıtılacak.
Geçen yıl çıkan Vivo Nex S’e benzer biçimde açılır-kapanır bir kameraya sahip olan yeni Vivo V15 Pro modeli, 32 megapiksellik selfie kamerasıyla dikkat çekiyor.
Yeni Vivo V15 Pro’nun henüz hangi sensörü kullanacağı açıklanmadı ancak yayınlanan kısa tanıtım videosundan Samsung’un geçtiğimiz günlerde duyurduğu 32 MP’lik GD1 fotoğraf sensörü ile benzerlikler taşıdığı öngörülüyor.
Selfie kamerası dışında resmi hesaplardan paylaşılan bilgiye göre Nex S’de bulunan ekrana gömülü parmak izi sensörüne V15 Pro’da da yer verilecek.
Bu özellik sayesinde kullanıcılar ekranın herhangi bir yerine dokunarak ekranın kilidini açabilecekler.
GALAXY S10 İLE AYNI GÜN GELECEK
Resmi olarak fiyatı açıklamayan Vivo V15 Pro’nun 280 dolar ile 420 dolar arasında bir fiyat etiketi taşıyacağı iddia ediliyor.
Cihaz, resmi olarak 25-28 Şubat tarihleri arasında Barcelona’da düzenlenecek olan Dünya Mobil Kongresi (MWC 2019) öncesinde 20 Şubat’ta tanıtılacak. Aynı gün Samsung’un yeni amiral gemisi olacak olan Galaxy S10 modelinin de tanıtılacağını belirtelim.
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