Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, futuristik tasarımıyla dikkat çeken Apex 2019’u duyurdu. Şirketin geçen sene çıkardığı modelde olduğu gibi çerçevesiz ve sade bir ekrana sahip olan yeni cihaz, hiçbir fiziksel tuşa ve girişe sahip olmamasıyla da dikkat çekiyor.

Peki, kulaklık girişi ve USB port girişi olmayan bir akıllı telefon nasıl şarj edilecek? Şarj ve diğer veri transferleri için arkaya takılan ve MagPort adı verilen manyetik bir konektör kullanılacak.

Apex 2019, Vivo’nun ilk 5G’li telefonu olma özelliğini de taşıyor ve bu amaçla Qualcomm’un X50 5G modemini kullanıyor. Qualcomm Snapdragon 855 işlemciyle çalışacak olan cihaz, 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM kapasitesine sahip.

BARCELONA'DA SAHNEYE ÇIKACAK

Akıllı telefonun arkasında bir çift kamera sistemi var ancak Vivo’dan detaylı bir açıklama gelmediği için kamera özelliklerinden bahsetmek için erken.

Apex 2019 ile birlikte genişletilmiş parmak izi sensörü de geri dönüyor. Bu sefer Vivo teknolojiyi "tam ekran parmak izi sensörü" olarak adlandırmış.

Kullanıcıların ekranın herhangi bir yerine dokunarak ekranın kilidini açabilecekleri cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Gelecek ay İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) sergilenecek olan Apex 2019’un kesin çıkış tarihi bilinmiyor.