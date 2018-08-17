ACSMU Poli Iaşi - FC Botosani karşılaşma önü

Romanya 1.Lig maçında ACSMU Poli Iaşi ile FC Botosani, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 2 puanlı ACSMU Poli Iaşi 13. sırada bulunuyor, FC Botosani 6 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi ACSMU Poli Iaşi, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FC Botosani, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 210 kodlu maçı oynayanlar; ACSMU Poli Iaşi galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.90, FC Botosani galibiyet oranı 2.30.

ACSMU Poli Iaşi önceki hafta Viitorul Constanta mücadelesinde 0-1 yenildi.

FC Botosani, Gaz Metan Medias karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan ACSMU Poli Iaşi, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

FC Botosani ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Botosani, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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