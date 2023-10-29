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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Pendikspor galibiyetini kaleme aldı: "Bosna Kuğusu’nun gecesi..." - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul: Bosna Kuğusu'nun gecesi...

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u 5-0 mağlup etti ve ligde 10'da 10, tüm kulvarlarda ise 19'da 19 yaparak serisine devam etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Edin Dzeko'nun hat-trick yaptığı müsabakayı kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 21:43 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:43
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        Büyük takımlar bir konuyla ilgili isyan ederken daha çok etki yaratabilmek adına mübalağa sanatına sık sık başvururlar. Ligin yeni takımı Pendikspor’un stadıyla ilgili tepkilere ilk başta böyle yaklaşmıştım ama abartılan hiçbir şey yokmuş ortada.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Bu bir stadyum değil zaten, çim saha… Etrafına insanlar yorulmasın diye 3-5 oturacak yer yapmışlar. Bu statta maç oynatmak, TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’nin ortaya koyduğu vizyon ile de hiçbir şekilde örtüşmüyor.

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        Maça gelecek olursak ilk 6 dakikada önce Becao’nun adelesinde ağrı, ardından ise Fred’in kasığında gerilme hissetmesiyle maça moralsiz başladı Fenerbahçe kulübesi. Bu moralsizlik, üstüne Fred’in oyundan çıkmasıyla sahaya nasıl yansır diye düşündürdü.

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        Sarı-Lacivertliler biraz tutukluk yaşasa da oyun kontrolünü almakta gecikmedi. Fred’in saha kenarına gelişi, ön alan baskısını olumsuz etkilese de Kanarya’nın set hücumları etkinliği Zajc ile devam etti. Nitekim Fenerbahçe kısa sürede rakip sahaya yerleşikken 2 gol çıkarmayı başardı.

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        İsmail Kartal, Serdar Aziz ve Djiku'nun sakatlığı varken, 2-0'lık skor sonrasında Becao'yu ikinci yarıda riske etmedi. Fenerbahçe sahada Samet-Jayden gibi ilginç bir stoper ikilisiyle kalınca Pendikspor savunma arkasına atılan iki topla tehlike yarattı ki bu maç boyunca varlık gösterebildikleri tek sekanstı. Fenerbahçe ise bu atakların hemen ardından oyunu rakip sahaya yıkıp Dzeko ile maçı bitirdi.

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        Dzeko’ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. “Bosna Kuğusu” bugün sahada bu lakabı neden aldığını fazlasıyla gösteren işler yaptı. Çok iyi bir forvet, bunu anlatmak laf-ı güzaf olur lakin o aynı zamanda ligin en iyi oyun kurucularından birisi.

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        Hem kişisel performans anlamında hem de takımın şampiyonluğa yürürken tahmin edebileceğinizden çok daha fazla hırslı. Sezon sonunda onun bu hırsını anlatan çok soyunma odası hikayesi dinleriz…

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        Hayat tesadüfleri seviyor. Pendik sahası Boşnak göçmeni vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı “Boşnak mahallesi” olarak adlandırılan bölgede. Yani Dzeko evinde hissetti, evindeymiş gibi oynadı ve 3 şık gol attı. Gece Bosna Kuğusu’nun gecesi oldu…

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