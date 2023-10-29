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Sarı-Lacivertliler biraz tutukluk yaşasa da oyun kontrolünü almakta gecikmedi. Fred’in saha kenarına gelişi, ön alan baskısını olumsuz etkilese de Kanarya’nın set hücumları etkinliği Zajc ile devam etti. Nitekim Fenerbahçe kısa sürede rakip sahaya yerleşikken 2 gol çıkarmayı başardı.

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İsmail Kartal, Serdar Aziz ve Djiku'nun sakatlığı varken, 2-0'lık skor sonrasında Becao'yu ikinci yarıda riske etmedi. Fenerbahçe sahada Samet-Jayden gibi ilginç bir stoper ikilisiyle kalınca Pendikspor savunma arkasına atılan iki topla tehlike yarattı ki bu maç boyunca varlık gösterebildikleri tek sekanstı. Fenerbahçe ise bu atakların hemen ardından oyunu rakip sahaya yıkıp Dzeko ile maçı bitirdi.