Boğaz'da 100. yıl kutlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100. Yıl Hitabı'nın ardından İstanbul Boğazı'nda dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı.
Işık ve havai fişek gösterisi izleyenlerin nefesini kesti.
İstanbul Boğazı'nda Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 100 geminin eşlik ettiği gösteriye sahil kenarlarında bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Dron ile gökyüzüne Türk bayrağı, Türkiye haritası, atın üzerinde Atatürk ve ay yıldız görseli oluşturuldu. Ayrıca, 'Yaşasın Cumhuriyet' ve 'Türkiye Yüzyılı' yazıldı. Gösteriler büyük beğeni topladı.