Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada-Geyikli hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ve bugünkü tüm seferler iptal edildi.

DHA'nın haberine göre, 2 gündür adalara ulaşım sağlanamıyor. Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın da tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada’dan Geyikli’ye 07.15, Geyikli’den Bozcaada’ya ise 08.00 seferlerinin iptal edildiği, daha sonraki seferler hakkinde ise ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği ilçelere Gelibolu’da eklendi. Böylece okulun tatil edildiği ilçe sayısı 8 oldu.