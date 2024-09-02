"Adalar'a ziyaretçi planlaması" gündemde

Adalar'a toplantısında açılış konuşmasını yapan Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Büyükada'da 17 Ağustos'ta metruk ahşap binada çıkan yangına değindi.

Akpolat, ''Yürekleri ağza getiren bir yangın yaşadık. Üstün gayretlerinden dolayı İBB İtfaiye Teşkilatımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Çıkarma gemimizi 24 saat esaslı çalıştırmamızın önemini bir kez daha anlamış olduk.'' dedi.

Ağustosta yaptıkları çalışmaları anlatan Akpolat, ileride gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri anlattı.