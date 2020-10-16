Adalet Akademisinde

AA

Akademiden yapılan açıklamada, gerekçeli karar yazımı ile ilgili sorunların ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Yargıtay, Danıştay ve Adalet Bakanlığı iş birliğinde "Mahkeme Kararlarında Gerekçe ve Hukuki Argümantasyon Çalışma Grubu Toplantısı" gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, mahkeme kararlarında "gerekçe" yazılmasının Türk yargısının en önemli sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Özdemir, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında 'adil yargılanma' ilkesinde karşımıza çıkan bir sorun. Bu konunun tarafları ile beraber uzun soluklu bir çalışma takvimi hazırlayarak, çalışma alanında yapılacak etkinlikleri birlikte planlamayı ve çalışmanın usulünün, metodolojisinin ne olması gerektiği noktasında da fikir almak istedik." ifadelerini kullandı.

Anlaşılır, vatandaşın anlayacağı dilde, hukuka uygun delilleri izah eden iyi bir kararın nasıl olabileceği noktasında bir çalışma yürütmek istediklerini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Adalet Akademisi meslek öncesi adaylarla ilgili eğitim müfredatına gerekçeli karar yazımına ilişkin hem hukukta hem ceza da hem idari yargıda üç farklı ders koyduk. Yazılacak kararlarda Türkçe'nin iyi kullanıldığı, kelimelerin yerli yerinde olduğu, adaletin tecelli ettiği ve vatandaşın da memnun olduğu, kararı anlayabildiği gerekçeler yazılmasını istiyoruz. Toplantıda çalışma usulü, yüksek öğrenim kuruluşları ve akademisyenlerle iş birliği, uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin belirlenmesi konularına da değinildi. Gerekçeli kararın unsurları, argümantasyon kavramı ve eğitimi, iyi ve zayıf uygulama örneklerinin değerlendirilmesi, gerekçeli karar yazımındaki müşahede edilen aksaklıklar, gerekçeli karar yazımı öğretim yöntemleri ile ilgili görüş birliğine varıldı."