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Adalet Bakanı'ndan Yargı Reformu Stratejisi açıklaması

HABERTURK.COM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi ile ilgili, "Denetime açık, şeffaf bir şekilde bu reformun uygulanması, hayata geçmesini takip edeceğiz" dedi

Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi ile ilgili, "Denetime açık, şeffaf bir şekilde bu reformun uygulanması, hayata geçmesini takip edeceğiz" dedi.

"Katkıya açık bir metin. Attığımız adımlar elbette AB'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler. (AB üyeliği) sürecine de olumlu katkı sağlayacak. FETÖ'nün tahrip etmesiyle yargıya güven azaldı" diyen Gül, "Yargıya güveni artırmalıyız. Sorunların üzerine gidip bunlara çözüm üretmeliyiz. Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK SÜRESİ

Uzun tutukluluk sürelerini önlemek amacının da yer aldığı strateji belgesi hakkında konuşan Adalet Bakanı, "Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır" diye konuştu. Gül, "İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

Gül, "Hakim savcı sayısı 21 bine yaklaştı. Arkadaşların meslek için eğitimlerini de önemsiyoruz. İhtisas mahkemeleri de ihtiyaca göre düzenlenecek" diye konuştu.

Yargı Reformu Strateji belgesine gelen destekler hakkında konuşan Gül, "Bu belge Türk milletinin belgesi. Herkesin güven içerisinde, herkes kendini güvende hissettiği ortamdır. Sandıktan çıkmayan belli güçler yargıyı manivela olarak kullandı. Yargı üzerine haksız ithamlar üzerinde mekanizmalar kurduk. Yargının üzerine leke gelmemesi için canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KADRİ GÜRSEL'İN TUTUKLANIP, TAHLİYE EDİLMESİ

Gazeteci Kadri Gürsel'in kelepçelenerek tutuklanması ve daha sonra tahliye edilmesi hakkında konuşan Adalet Bakanı, "Denetimli serbestlik AK Parti döneminde yapılan değişikliklerden birisi. Bu olayda teknik bazı konular var. Kolluğun kelepçe takmasıyla ilgili bir düzenleme söz konusu. Kendisi gelmiş, kelepçeyi niye takıyorsunuz? Bu kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

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