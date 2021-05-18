Adana'da 61 yaşındaki kişiden yaklaşık 2,5 aydır haber alınamıyor

AA

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde ikamet eden Musa Çiftçi, 6 Mart'ta evinden çıktıktan sonra yakınları kendisinden bir daha haber alamadı.

Aile, durumu polise bildirerek Çiftçi'nin bulunmasını talep etti.

Öte yandan, Çiftçi'nin yakınları, aynı sokakta yaşayan ve kaybolmasından sorumlu tuttukları bir ailenin evine taş, kürek ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, müdahale ettiği grubu kısa sürede dağıttı.

Ekipler ayrıca, Çiftçi ailesinin, yakınlarının kaybolmasından sorumlu tuttuğu bazı kişileri ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.