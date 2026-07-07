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        Haberler Gündem Çevre Adana'da cadde üzerindeki çevre kirliliğine vatandaşlardan tepki

        Adana'da cadde üzerindeki çevre kirliliğine vatandaşlardan tepki

        Adana'nın en işlek bölgelerinden Saydam Caddesi'nde yol kenarına bırakılan tekstil atıkları vatandaşların tepkisini çekti. Atıkların bir an önce kaldırılmasını talep eden vatandaşlardan esnaf Murat Yıldırım, "Gelen giden bu caddeye çöp atıyor, çevre temizliği yok ilgilenen yok. Konfeksiyon mağazalarından buraya 3 tekerlekli araçla geliyor, gece yarısı atıp gidiyor. Bu tablo tamamen utanç verici, şehrin merkezine hiç yakışmıyor bu görüntüler" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 17:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Adana'da cadde üzerinde tepki çeken görüntü

        Adana'nın en işlek bölgelerinden biri olan merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi'nde yol kenarına bırakılan tekstil atıkları, vatandaşların tepkisine neden oldu.

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        Atıkların gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yolun kenarına bırakıldığı iddia edildi. Atılan kumaş, mobilya parçaları, plastik şişeler ve çeşitli çöpler çevre kirliliğine neden oldu.

        Atıkların bırakıldığı noktada, "Tekstil atığı bırakmayınız" uyarı tabelasının bulunmasına rağmen yasağa uyulmaması dikkat çekti. Vatandaşlar, atıkların belediye ekipleri tarafından bir an önce kaldırılmasını talep etti.

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        Olaya tepki gösteren esnaf Murat Yıldırım, "Gelen giden bu caddeye çöp atıyor, çevre temizliği yok ilgilenen yok. Konfeksiyon mağazalarından buraya 3 tekerlekli araçla geliyor, gece yarısı atıp gidiyor. Bu tablo tamamen utanç verici, şehrin merkezine hiç yakışmıyor bu görüntüler. Çevre ve görüntü kirliğine yol açan bu manzaranın belediye yetkilileri tarafından temizlenmesini istiyoruz" dedi.

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