Adana'da cadde üzerinde tepki çeken görüntü

Adana'nın en işlek bölgelerinden biri olan merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi'nde yol kenarına bırakılan tekstil atıkları, vatandaşların tepkisine neden oldu.

.png

Atıkların gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yolun kenarına bırakıldığı iddia edildi. Atılan kumaş, mobilya parçaları, plastik şişeler ve çeşitli çöpler çevre kirliliğine neden oldu.

Atıkların bırakıldığı noktada, "Tekstil atığı bırakmayınız" uyarı tabelasının bulunmasına rağmen yasağa uyulmaması dikkat çekti. Vatandaşlar, atıkların belediye ekipleri tarafından bir an önce kaldırılmasını talep etti.

.png

Olaya tepki gösteren esnaf Murat Yıldırım, "Gelen giden bu caddeye çöp atıyor, çevre temizliği yok ilgilenen yok. Konfeksiyon mağazalarından buraya 3 tekerlekli araçla geliyor, gece yarısı atıp gidiyor. Bu tablo tamamen utanç verici, şehrin merkezine hiç yakışmıyor bu görüntüler. Çevre ve görüntü kirliğine yol açan bu manzaranın belediye yetkilileri tarafından temizlenmesini istiyoruz" dedi.

.png