Adana'da dehşet! 19 yaşındaydı! 9 gün sonra ölü bulundu!

Adana'nın Kozan ilçesinde, 3 Ekim'de hayatını kaybeden kız arkadaşının cenazesine katılan, lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek'ten (19) bir daha haber alınamadı.
EKİPLER HER YERDE ARADI
DHA'da yer alan habere göre en son ailesine 'WhatsApp' üzerinden "Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin, yapmayın" dediği videoyu gönderen Demiryürek; jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından her yerde aranmaya başlandı.
TELEFON SİNYALİNİN ALINDIĞI NOKTADA ARANDI
Ekipler, iz takip köpekleri eşliğinde, Demiryürek´in cep telefonundan alınan son sinyal noktasında aramalarını yoğunlaştırdı.
ZEYTİN BAHÇESİNDE CANSIZ BULUNDU
Arama çalışmalarının 9'uncu gününde Demiryürek'in, Hacımirzalı Mahallesi Kanal Sokak'ta bulunan zeytin bahçesinde cansız bedeni ulaşıldı.
İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Demiryürek'in, başına tabancayla ateş ederek, yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Öte yandan cenazenin bulunduğu yere gelen Hakan Demiryürek'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Anne Türkan Demiryürek, güçlükle ayakta durabildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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