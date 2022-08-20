Adana'da el yapımı tahta araçlar yarıştı 0:00 / 0:00

AA

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Kamışlı Mahallesi'nde Pozantı Kaymakamlığı ve muhtarlık öncülüğünde yapılan Tahta Ralli Araba Yarışları'na vatandaşların el emeğiyle hazırlanan 24 tahta araç katıldı.

AA'nın haberine göre katılımcılar, 600 metrelik parkuru birinci tamamlamak için mücadele verdi.

Yarışı kazanan Ali Berke Akbay'a çeyrek altın hediye edildi.

Organizasyon komitesinden Yusuf Erdem, gazetecilere, bu yıl 3. kez düzenlenen yarışa katılımın arttığını belirterek, "Önceki senelerde 10 aracı geçmeyen yarışımıza bu yıl ilgi büyük oldu. Etkinliği gelecek yıl daha kapsamlı şekilde düzenlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.