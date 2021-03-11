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Adana'da, FETÖ sanığı eski Ankara İl Jandarma Komutanı albay Cengiz Tarım'a 21 yıl 8 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski Ankara İl Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, FETÖ sanığı eski Ankara İl Jandarma Komutanı albay Cengiz Tarım'a 21 yıl 8 ay hapis

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Tarım, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığını, "sivil imamlar"la operasyonel hatlar üzerinden haberleştiğini, 15 Temmuz darbe girişiminde darbeciler tarafından hazırlanan sözde atama listesinin 411'inci sırasında "Jandarma Genel Komutanlığı Genel Plan Prensipler Başkanı" olarak yer aldığını belirterek, Tarım'ın "Anayasa'yı ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

"ANAYASAYI İHLAL" SUÇUNDAN...

Savcı ayrıca, sanığın Ankara İl Jandarma Komutanı görevindeyken MİT'e ait tırların durdurulması, eylemin planlanması ve uygulamaya geçirilmesi sürecinde, MİT mensuplarını dinleyip tırları takip ederek, tırlarla ilgili sahte ihbarı yapan örgüt üyelerinin amiri konumunda bulunduğunu, MİT mensupları hakkında talep edilen dinleme kararlarını imzaladığını kaydederek, Tarım'ın "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Cengiz Tarım, savunmasında, hakkındaki iddiaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Cengiz Tarım'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan da 11 yıl 8 ay olmak üzere, 21 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet, "Anayasayı ihlal" suçundan beraatine hükmettiği sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

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