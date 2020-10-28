Adana'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün satıldığı bilgisi üzerine merkez Seyhan ilçesi Mısır Çarşısı'ndaki 2 iş yerine operasyon düzenledi.İş yerlerinde kaçak olduğu tespit edilen 450 litre etil alkol, 4 bin 459 paket sigara, 3 bin 300 doldurulmuş makaron, 4 bin 80 sigara filtresi, 952 puro ve 40 paket pipo tütünü ele geçirildi.Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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