Adana'da motosiklet devrildi: 2 ölü 0:00 / 0:00

AA

Adana'da kaldırıma çarptıktan sonra devrilen motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Hilmi Kürklü Bulvarı'nda üzerinde iki kişi bulunan bir motosikletin kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

Kaza yerine ulaşan ekipler yaptıkları kontrollerde devrilen motosikletteki Sercan Ataş ile Ertuğrul Şahin'in öldüğünü tespit etti. AA'nın haberine göre; ekipler, süratli olduğu ileri sürülen motosikletin kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 25 metre savrulduğunu belirledi.

Olay yerindeki çalışmaların ardından ölenlerin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.