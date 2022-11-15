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Adana'da PKK operasyonu: Gözaltılar var 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da terör örgütü PKK adına Suriye'de faaliyet gösterip, yasa dışı yoldan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve yapılanma faaliyetlerini deşifre etme çalışmaları kapsamında daha önce Suriye'de örgüt saflarında görev alıp, sonrasında yasa dışı yollarla ülkeye girerek Adana'da ikamet eden yabancı uyruklu 5 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. DHA'nın haberine göre; evlerin demir kapılarını koçbaşı ile kırarak giren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.