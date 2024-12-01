Adana'da polis el bombası ve mermi satmış

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın haberine göre; Adana Emniyet Müdürlüğü, bir polis memurunun film senaryolarını aratmayan yöntemlerle mühimmat sattığını ortaya çıkardı. Depo sorumlusu olan polis, borsada büyük miktarda para kaybedip yüklü miktarda borçlandı. Sonra korumakla görevli olduğu el bombaları, mermliler ve çelik yelekler dahil birçok envanteri satışa çıkardı. Belli aralıklarla 200 bin mermi, 250’ye yakın el bombası ve çeşitli mühimmatları satan polis, diğer depo görevlilerinin şüphesi üzerine takibe alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "Adana İl Emniyet Müdürlüğü deposundaki mühimmatın zimmete geçirildiği ve Bayğaralar suç örgütüne satıldığı" iddiaları nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla çalışma yapıldığı belirtildi.

"İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan çeşitli mühimmatın çalınmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, 'Zimmet ve silah-mühimmat ticareti' suçunu işlediği tespit edilen faillerin yakalanmasına yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 11 şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında İl Emniyet Müdürlüğü depo envanterine kayıtlı olduğu tespit edilen mühimmat ele geçirilmiştir. Basın organları ve sosyal medyada yer alan söz konusu mühimmatın Bayğaralar silahlı suç örgütüne satışına ilişkin iddialar konusunda herhangi bir delile rastlanılmamıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar çok yönlü olarak yürütülmektedir."

KURULAN SATIŞ AĞI ORTAYA ÇIKTI

Depo sorumlusunun sattığı malzemelerin, daha önce FETÖ soruşturmaları nedeniyle ihraç edilen ve daha sonra göreve iade edilen başka bir polise ulaştırıldığı tespit edildi. Bu polis ise mühimmatları Mersin’de görev yapan özel harekât polisine devretti. Özel harekât polisi, Mersin'de bir avukatla iş birliği yaparak malzemeleri av bayiine sattı.

AVUKATIN OFİSİ CEPHANELİK ÇIKTI

Adana polisi, şüphelileri izleyerek sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 5’i polis ve 1’i avukat olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Özel izinle avukatın ofisinde yapılan aramada, adeta cephanelikle karşılaşan polisler bile gözlerine inanamadı. Depodan çalınan 150’ye yakın el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu. Ofiste ayrıca 3 adet suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca, çok sayıda silah, şarjörlerle birlikte binlerce mermi ile 12 balistik yelek ele geçirildi.