Adana'da polis el bombası ve mermi satmış

Adana'da depoda görevli polis el bombası ve mermi satmış
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, borsada kaybettiği parayı telafi etmek için depodaki mühimmatı satan bir polis memurunun suç ağını ortaya çıkardı. Operasyonda 5'i polis, 1'i avukat olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı
Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın haberine göre; Adana Emniyet Müdürlüğü, bir polis memurunun film senaryolarını aratmayan yöntemlerle mühimmat sattığını ortaya çıkardı. Depo sorumlusu olan polis, borsada büyük miktarda para kaybedip yüklü miktarda borçlandı. Sonra korumakla görevli olduğu el bombaları, mermliler ve çelik yelekler dahil birçok envanteri satışa çıkardı. Belli aralıklarla 200 bin mermi, 250’ye yakın el bombası ve çeşitli mühimmatları satan polis, diğer depo görevlilerinin şüphesi üzerine takibe alındı.
ADANA VALİLİĞİ: BAYĞARALAR SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE SATIŞINA İLİŞKİN İDDİALAR KONUSUNDA HERHANGİ BİR DELİLE RASTLANILMAMIŞTIR
Adana Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü deposundan çalınan mühimmatların satıldığı iddiasına ilişkin 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "Adana İl Emniyet Müdürlüğü deposundaki mühimmatın zimmete geçirildiği ve Bayğaralar suç örgütüne satıldığı" iddiaları nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla çalışma yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda yürütülen çalışmaların aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan çeşitli mühimmatın çalınmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, 'Zimmet ve silah-mühimmat ticareti' suçunu işlediği tespit edilen faillerin yakalanmasına yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 11 şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında İl Emniyet Müdürlüğü depo envanterine kayıtlı olduğu tespit edilen mühimmat ele geçirilmiştir. Basın organları ve sosyal medyada yer alan söz konusu mühimmatın Bayğaralar silahlı suç örgütüne satışına ilişkin iddialar konusunda herhangi bir delile rastlanılmamıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar çok yönlü olarak yürütülmektedir."
KURULAN SATIŞ AĞI ORTAYA ÇIKTI
Depo sorumlusunun sattığı malzemelerin, daha önce FETÖ soruşturmaları nedeniyle ihraç edilen ve daha sonra göreve iade edilen başka bir polise ulaştırıldığı tespit edildi. Bu polis ise mühimmatları Mersin’de görev yapan özel harekât polisine devretti. Özel harekât polisi, Mersin'de bir avukatla iş birliği yaparak malzemeleri av bayiine sattı.
AVUKATIN OFİSİ CEPHANELİK ÇIKTI
Adana polisi, şüphelileri izleyerek sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 5’i polis ve 1’i avukat olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Özel izinle avukatın ofisinde yapılan aramada, adeta cephanelikle karşılaşan polisler bile gözlerine inanamadı. Depodan çalınan 150’ye yakın el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu. Ofiste ayrıca 3 adet suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca, çok sayıda silah, şarjörlerle birlikte binlerce mermi ile 12 balistik yelek ele geçirildi.
OPERASYONDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?
Adana İl Emniyet Müdürünün titizlikle yürüttüğü operasyon sayesinde, suç ağına dahil olan kişiler yakalandı ve çalınan mühimmatların büyük bir kısmı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Emniyet ekiplerinin belirlenen adreslerde yaptığı operasyon sonucu 150’ye yakın el bombası, 60 yakın tabanca, 20 adete yakın Balistik yelek, tüfekler, binlerce fişek, yüzlerce şarjör, uyuşturucu, bilgisayarlar ve flaş bellek ile harddisk ele geçirildiği öğrenildi.