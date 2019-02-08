Ceyhan ilçesinden il merkezine doğru gelen otomobil ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarını alan polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda önlem aldı.

İncirlik uygulama noktasında polislerin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, otoyol boyunca önlem alan polisler tarafından merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Bulvarı bağlantısında yakalandı. DHA'nın haberine göre; otomobilde yapılan aramada yurda kaçak yoldan girdikleri belirlenen 7 Suriyeli göçmen yakalandı.

Kendisi de Suriyeli olan otomobil sürücüsünün ise göçmen kaçakçılığından kaydının bulunduğu tespit edildi. Sürücünün de aralarında bulunduğu 8 Suriyeli, işlemleri yapılmak üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.