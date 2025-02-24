Adana'da sokak tartışmasında bıçaklanan genç kurtarılamadı
Adana'nın Kozan ilçesinde sokakta tartıştığı kişi tarafından defalarca bıçaklanan 23 yaşındaki Orhan Akçasu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Adana'da sokak ortasında tartıştığı M.A. tarafından bıçaklanan Orhan Akçasu (23), yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Akçasu ile M.A. arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, cebinden çıkardığı bıçakla Akçasu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
DHA'nın haberine göre; çevredekiler tarafından özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Akçasu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis M.A'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.