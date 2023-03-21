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Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon: 8 tutuklama

Adana Ceyhan'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı

Adana'da suç örgütü operasyonu: 8 tutuklama
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DHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 'Dündarlar' adlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i tutuklandı. Bir şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtilirken, bir kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu ilçede 'Dündarlar' adlı çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti. Haksız menfaat sağlamak amacıyla vatandaşlara baskı yapmak, silahlanmaya çalışmak, ilçe genelinde meydana gelen ateşli silah ile kasten adam öldürme ve kasten yaralama olaylarını gerçekleştirmek suçlarını gerçekleştirdiği tespit edilen örgüte üye olduğu 16 şüpheli saptandı.

DHA'nın haberine göre; Savcılığın yakalama kararı çıkardığı 16 şüphelinin adresine önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 9 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız pompalı av tüfeği ile silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan 15 şüpheliden 14'ü bugün adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, savcılığın sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ederken, adresinde bulunamayan firari konumdaki bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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