AA'nın haberine göre, Mezher Bozkurt'un kullandığı TIR, D-400 Karayolu Küçükdikili kavşağında sinyalizasyonda bekleyen Hilmi Keskin idaresindeki otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, sinyalizasyon direğini devirip, otomobillerden birini yaklaşık 10 metre sürükledikten sonra durabildi.
Kazada TIR sürücüsü ile birlikte diğer araçlarda bulunan Önder Keskin, Hüseyin Koçak, Yunus Kılıç ve Metin Elmastaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, yolun Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlenmesinin ardından normale döndü.
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