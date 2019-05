Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürüp ardından bileklerini keserek intihara kalkışan anne hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.



Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Selma C. ile avukatı katıldı.

Duruşma öncesi kimlik sorgusu yapılan Selma C, zabıt katibinin "Kaç çocuğun var" sorusuna, "Çocuklarım yok" diyerek cevap verdi.



Sanığın Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan muayenesinde cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildiğini belirten Mahkeme Başkanı, iddianameyi okuyarak kadından savunma yapmasını istedi.



Selma C. savunmasında, eşinin arada sırada kendisine şiddet uyguladığını, bu yüzden sürekli intihar etmeyi düşündüğünü ve depresyona girdiğini iddia etti.



Olaydan önce bir sürü ilaç içtiğini ileri süren Selma C, "Bilincim yerinde değildi. Ne yaptığımı bilmiyorum. Eşimden başka, eşimin babası ve amcaları da bana şiddet uyguluyorlardı. Çocuklarımı çok seviyordum bilinçli şekilde yapmadım." ifadesini kullandı.



Mahkeme Başkanı, sanığın jandarmada 3 çocuğunu ayrıntılı olarak nasıl öldürdüğü yönünde verdiği ifadeyi okumasının ardından sanık anne, "İlaç içmeseydim yapmazdım. Nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum. Çocuklarım dünyada en büyük varlığımdı. Bilinçli yapmadım. Çok pişmanım" dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Selam C.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde, 21 Ekim 2018'de, sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek, evin koridorunda 3 yaşındaki oğlu Mahmut, 7 yaşındaki kızı Semanur ve 9 yaşındaki Mehmet Emin'i bıçakla öldüren, ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Selma C. hakkında "çocuklarını kasten öldürmek" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.